Volkswijken plots boos om jachthaven Houtdok, hoewel plannen al lang bestaan

Brug over E40 in Drongen vanaf volgende week maanden­lang afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit volgende week de brug van de Kloosterstraat, over de E40 in Drongen, af. Die is verouderd en wordt afgebroken. Het lokaal verkeer zal omgeleid worden, het verkeer op de E40 zal over drie versmalde rijstroken rijden aan 70 km/u.