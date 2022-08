Volkscafé Don Fredo in Wondelgem staat over te nemen: “50 jaar gewerkt, nu mag al mijn energie naar het biljart”

WondelgemDon Fredo zoekt een nieuwe uitbater. De zaak, aan Wondelgem-station, is een begrip. Het volkscafé bestaat al sinds 1940 en werd opgericht door — en vernoemd naar — wielrenner Fred Haemerlinck, bekend als de Kampioen der Kermiskoersen. De huidige uitbater, Johan Martens (64) gaat met pensioen, en wil kampioen worden in biljarten. “Het is een bloeiende zaak met een geweldig cliënteel”, zegt hij.

In Wondelgem zijn er nog slechts drie cafés, en Don Fredo is er daar één van. Deze parel staat dit najaar over te nemen. Johan Martens geeft er de brui aan. “Ik ben geopereerd aan mijn hart, het is dus van moeten”, zegt hij. “Ik moet het kalmer aan gaan doen. Bovendien heb ik 50 jaar gewerkt, eerst al schrijnwerker, daarna in de horeca, de laatste 6 jaar hier. En dat is zwaar werk. Woensdag is mijn sluitingsdag, maar alle andere dagen ben ik open vanaf 10 uur, tot 1 uur ‘s nachts als er volk blijft plakken. Het is een fantastische job, het café heeft ook geweldige klanten, maar op mijn leeftijd weegt het door. Daarom wil ik de zaak graag overlaten, en liefst in goede handen. Want het is een zaak met een geschiedenis.”

Het café werd in 1940 geopend door Fred Haemerlinck, bijgenaamd Don Fredo. Het hoekhuis aan Wondelgem-station was zijn ouderlijk huis. Fred opende het café na zijn wielercarrière. De Wondelgemnaar was in de jaren 1920 tot 1930 de Koning van de Kermiskoersen. Hij won bijvoorbeeld de allereerste editie van Heusdenkoers, in 1929. Op 10 jaar tijd schreef hij liefst 493 overwinningen van kermiskoersen op zijn naam, en dat is fenomenaal. Er werd zelfs een koers in Wondelgem naar hem vernoemd. Het café Don Fredo werd daarna in Wondelgem net zo bekend als Don Fredo zelf. En dat is vandaag nog steeds zo. Het is een geliefd volkscafé met een vast cliënteel.

Driebanden

Maar voor Johan Martens stopt het dus, al zal hij het zeker missen. “Ik ga mij na mijn pensioen opnieuw wijden aan mijn passie, driebanden. In lang vervlogen tijden speelde ik met mijn team in eerste klasse. Nu spelen we in vierde, maar ik wil graag weer naar eerste stijgen. Dat vergt training en toewijding, waar ik dan opnieuw tijd voor zal hebben. Ik was ooit de vijfde beste van België in mijn reeks, en stond in de top 100 van ons land. Na mijn pensioen zal ik dus vaak te vinden zijn bij BC Metro, mijn club. Ik vind het overigens jammer dat wij, driebanders, een uitstervend ras zijn. De jeugd interesseert zich niet voor onze sport. Het is natuurlijk iets anders dan tapbiljart of pool, maar toch.”

Wie geïnteresseerd is om Don Fredo over te nemen, kan bij Johan terecht in het café of via johanmartens018@gmail.com. Johan geeft nog een groot pensioenfeest op 8 oktober. Vanaf 19 uur is iedereen er welkom.

