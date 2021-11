Volgens medewerkers van begraafplaats rouwen ouders van tweeling al tien jaar aan het verkeerde graf: “Wij willen het bewijs zien”

Gent Elektri­sche boot brengt bouwmateri­aal naar Gentse werven: “Spijtig genoeg lukt dit nog niet overal”

Aan de Coupure Links is de eerste werf beleverd door de Green Wave. Die elektrische boot, in handen van drie Gentse groothandels, vervoert bouwmaterialen via het water. Uniek in ons land.

15 november