Volgens begraafplaats staan ouders van overleden tweeling al tien jaar aan het verkeerde graf: “Wij willen het bewijs zien”

Gent Tramlijn 1 weekje ‘geknipt’ door dringende herstel­ling aan wegdek: geen tram richting Korenmarkt

Met de tram van de Korenmarkt richting Gent-Sint-Pieters? Dat is nog tot en met vrijdag even niet mogelijk. Een dringende herstelling op het traject van lijn 1, zet het tramverkeer in Gent even op z’n kop.

15 november