Voetgangersoversteek op Rooigemlaan aan flarden gereden door bestuurder

GENT MIJN STAD: UGent-vicerector Mieke Van Herreweghe (58): “Laat mij maar snuisteren in een boekenwin­kel”

Al sinds 2017 is professor Mieke Van Herreweghe mee verantwoordelijk voor het reilen en zeilen als vicerector van de universiteit: de ruwweg 10.000 personeelsleden en tienduizenden studenten die er elke dag werken. Als geboren en getogen Gentse heeft ze intussen haar thuis gevonden in Kalken, maar haar hart ligt duidelijk nog in de Arteveldestad. Wij praten over haar favoriete plekjes in Gent.