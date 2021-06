‘Voetenman’ krijgt voorlopig geen straf, maar moet in bemiddeling: “Ik ben nochtans echt bang geweest”

14 jaar lang was het een urban legend, maar in 2020 kreeg ‘voetenman’ een gezicht en een identiteit. Een 47-jarige Fransman uit Rijsel gaf zich toen aan bij de de politie, na een uitzending van Faroek. De man heeft toegegeven dat hij in de koten van verschillende studentes binnendrong met een vaag excuus, en daar aan hun voeten rook en ze betastte.

Aan de deur

Laurence Callewaert (33) was dertien jaar geleden slachtoffer van de ‘voetenman’, al had ze in eerste instantie geen idee dat het om dezelfde man ging die in 2020 uiteindelijk werd opgepakt. “Ik vind het straf dat er geen straf zal volgen. Hij heeft meer dan tien jaar studentes lastiggevallen. Sinds dat voorval heb ik echt schrik opgelopen.”

Quote Ik hoop dat hij veel begelei­ding krijgt en niet opnieuw slachtof­fers maakt. Laurence, Slachtoffer van ‘voetenman’

Laurence was pas twintig en studeerde communicatiemanagement toen er plots op de deur van haar studio geklopt werd. Ze deed de deur open, denkend dat het om één van haar buren ging. Er stond plots een onbekende man binnen. “Hij duwde mij naar mijn bureau en begon er op een stukje papier te tekenen. Een voet, een huis, een meisje en een vraagteken. Ik snapte niet wat hij bedoelde, het ging ook supersnel. Toen likte en snoof hij aan mijn voeten. En hij ging weg.” Die tekening herkende ze tien jaar later, toen de man zich aangaf naar aanleiding van een uitzending van Faroek. “Ze zijn bijna identiek.”

Serieus probleem

De vrouw hield een wrange nasmaak over aan het voorval. “Ik ging bij de politie langs, de dag zelf nog, en ze hebben mijn klacht wel geregistreerd, maar ik voelde me toch wat weggelachen. Ook in mijn omgeving had ik niet het gevoel dat mensen het heel serieus namen. Het was dan ook nogal gek. Tja, aan je voeten likken, dat klinkt wat raar, maar ik was echt niet meer op mijn gemak. Ik ben nu veel voorzichtiger dan toen.”

Laurence is niet één van de mensen die klacht indiende tegen de Fransman. “Maar ik vind het raar dat er geen straf komt. In elk geval hoop ik dat hij veel begeleiding krijgt. Het is duidelijk dat hij met een serieus probleem zit, ik zou niet willen dat hij opnieuw slachtoffers maakt.”

Bemiddelingstraject

Er zijn zeker zeventien slachtoffers, allemaal dames, bekend, maar het ware aantal ligt enkele malen hoger. Met de vrouwen die een klacht hadden ingediend, is nu een bemiddelingstraject opgestart. Hij moet zich aan bepaalde voorwaarden houden en moet dan, als hij zich aan die voorwaarden houdt, niet voor de strafrechter verschijnen.

De man had zich op 4 november 2020 aangegeven. Het parket verklaarde achteraf dat hij zich eerst doofstom voordeed, maar toch uiteindelijk verklaring aflegde. De man zou zelf weten dat hij met een ernstige problematiek kampt. Hij werd die dag zelf nog vrijgelaten, met als voorwaarde dat hij zich onmiddellijk zou laten behandelen.

‘Voetenman’

In Gent deden al sinds 2006 geruchten de ronde over een man die zich met een smoesje binnenwurmde bij studentes op kot. Als ze hem binnen lieten, ging hij over tot ‘actie’. Er waren ook enkele gevallen van vrouwen die meldden dat ze in parken of op pleinen aan het zonnen waren en zo slachtoffer werden van de man. Het is niet duidelijk of die twee zaken gelinkt zijn.

Met de bemiddelingsprocedure krijgen de slachtoffers die klacht indienden ook de kans om hun grieven duidelijk te maken. Ze kunnen dan ook op één of andere manier gecompenseerd worden voor de geleden schade.