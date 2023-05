Voetbaltrainer organiseert tornooi voor Mees (10), 5 jaar nadat hij sterft bij een noodlottig ongeval. “Hij wordt nog altijd zò hard gemist”

Burgemees­ter beveelt sloop van muur die op instorten staat in Oostakker: “Moet binnen twee weken gebeuren”

In de Goedlevenstraat in Oostakker maken buurtbewoners zich zorgen om een muur die in erg slechte staat is. Omdat er dagelijks fietsers passeren, waaronder erg veel schoolgaande kinderen, besliste Gents burgemeester Mathias De Clercq dat het onstabiele deel van de muur gesloopt moet worden.