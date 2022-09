Voetballegende Ronaldinho komt sjotten in de Ghelamco, en daar mag iedereen gratis bij zijn

Kruis 21 september met dikke stift aan in de voetbalkalender, want dat komt Ronaldinho dus naar Gent. Sponsor Circus, het casino- en sportweddenschappenmerk, wil meer zijn dan een financiële investeerder, het wil de Belgische sport helpen om naar een internationaal niveau te groeien. Vandaar dus de allereerste Circus Cup, meteen met een heel grote naam. “Deze wedstriijd is voor zowel de spelers als de fans van de Buffalos en de Rouches een unieke ervaring die hopelijk hun gevoel van trots en verbondenheid met hun club kan versterken. ‘Plezier’ is de basis voor de beleving van deze Circus Cup.”

“In mijn carrière heb ik nooit in België of tegen een Belgische club gespeeld”, laat Ronaldinho weten. “Twintig jaar geleden was ik er op het WK in Japan wel bij in de achtste finale tegen de Rode Duivels. Ik kijk er dus naar uit om de Belgische fans te ontmoeten. De Circus Cup wordt een bijzonder evenement en we gaan er alles aan doen om de supporters een geweldige avond te bezorgen.” Ronaldinho zal in elke speelhelft een twintigtal minuten meespelen, de ene helft met Standard, de andere met de Buffalo’s. En het is een vriendschappelijke wedstrijd, maar toch staat er iets op het spel. De supporters van de winnende ploeg krijgen immers een unieke tifo of een andere prijs.