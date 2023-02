Vlasmarkt heeft voortaan een dekenin: An Gyselinck officieel ingehuldigd in café Aap

Zo'n bijzonder sfeertje als dinsdag had er in dat café nog nooit gehangen. Want alle notoire pleziermakers van dienst waren op post en in stemming, maar vooral ook vol eerbied voor wat er gebeurde. Deken Rob Van Hautte (63) gaf er na 10 jaar de fakkel door aan An Gyselinck (55). “Ik heb hier veel vrienden gemaakt, veel feest gevierd, veel herinneringen gemaakt waarvan ik er ook heel veel gewoon niet meer weet, zoals dat hoort op de Vlasmarkt, maar ik ben - met dank aan die vrienden - ook altijd veilig thuis geraakt. Ik heb nog nooit iets langer dan 10 jaar gedaan, dus geef ik ook nu de fakkel tijdig door." Opperdeken Geert Maes en opperdekenin Tineke De Rijck maakten van Rob een ere-deken, en huldigden daarna An Gyselink in. Dat gebeurde op het DJ-platformpje, maar wel met de officiële bel en het bijna-heilige boek van de dekenijen. “Problemen oplossen? Er zijn altijd meer oplossingen dan problemen”, lachte An, fotograaf en van alle markten thuis. “We gaan hier vooral samen veel plezier maken. En ik zal ongetwijfeld nog steun hebben aan onze ere-deken. Het is te zeggen, ik ga hem verplichten om mij te steunen. En mochten er toch een probleempje opduiken op ons schoon plein, dan ga ik volledig onafhankelijk zijn als dekenin, en niet ‘de vrouw van Gerald van de Charlatan’. En nu: shotjes voor iedereen!”