Vlasmarkt en Trefpunt verdedigen vlees op de Gentse Feesten: “Op een krop sla kunt ge geen hele nacht uitgaan”

“Nooit zullen de Feesten vegetarisch worden”, zeggen Edmond Cocquyt en Nicolas Marichal strijdvaardig, “want op de Vlasmarkt zijn er botrams mee uuflakke. Dat is traditie, dat is cultuur. Uufflakke, dat is gemaakt van varkenskoppen, de oren, de neus en de wangen. Vettigheid, dàt hebt ge nodig om echt te feesten. Op een krop sla kunt ge geen hele nacht uitgaan. Wie dat doet, pakt drugs, en op de Vlasmarkt en bij Trefpunt zijn we tegen drugs. Wij werken bovendien lokaal. Onze varkens komen uit de Vlaamse Ardennen, de Filliers van ons Druppelkot uit Deinze, en de mosterd en het brood van op de Groentemarkt. Dat is zò korte keten dat we zelfs geen velo nodig hebben om er om te gaan, we kunnen gewoon te voet gaan. Wij besparen dus echt op CO2.