Vlaanderens beruchtste tafelschuimster krijgt in beroep 20 maanden cel in plaats van 8 jaar

Gent Seppe (26) doet technoge­schie­de­nis herleven met een podcastwan­de­ling: “Gent is een voorbeeld geweest voor de rest van de wereld”

22 februari ‘9000 BPM: A Journey through Techno’ neemt je aan de hand van een stadswandeling, podcasts en mixen van vijf getalenteerde dj’s mee in de geschiedenis van de Gentse techno. Seppe Maesen (26), die geschiedenis studeerde en momenteel bij Live Nation aan de slag is, combineert zo zijn twee passies. “Met livestream van op de plek waar I Love Techno is ontstaan.”