Vlaamse programmeerwedstrijd strijkt neer aan HOGENT

Televisie gestolen bij ex, kassa leegge­roofd in stamcafé en handtas gepikt: verstokte dief (39) heeft er een drukke dag op zitten

In augustus werd B.Ö. (39) vrijgelaten na een veroordeling van twee jaar voor feiten van diefstal. In een moment van helderheid wilde hij de plooien met zijn familie glad strijken, maar die keerden hem de rug toe. Hij belandde opnieuw in een negatieve spiraal, met als dieptepunt 25 november 2022. Op enkele uren tijd slaagde hij erin om in te breken bij zijn ex, 1.000 euro uit de kassa van zijn stamcafé te graaien en een handtas te stelen.