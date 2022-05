Vlaamse overheid trekt 210.000 euro uit voor studiewerk Koningin Mathildeplein aan Gent-Sint-Pieters

GENT Floraliën bij je thuis? Pik de mooiste ‘restjes’ op tijdens de planten­beurs

Kan je niet genoeg krijgen van bloemenpracht? Uitstekend nieuws: de plantenbeurs op 10 mei in het ICC verdeelt de ‘restjes’ van de Floraliën aan democratische prijsjes. Place to be is het ICC, snel zijn is de boodschap.

