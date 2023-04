Vlaams minister Diependaele ziet dan toch geen graten in dading Thuispunt. “We gaan niet optreden”

Gespannen sfeertje op eetfestijn Vlaams Belang in Gent: buurtbewo­ners voeren actie

In de Brugse Poort is zaterdagavond betoogd tegen een eetfestijn van het Vlaams Belang. Volgens de actievoerders is er in de wijk “geen plaats voor racisten”. Vlaams Belang-fractieleider Johan Deckmyn veroordeelt de actie.