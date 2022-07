Vlaams Belang dient klacht in nadat burgemeester ‘joint’ rookt op Gentse Feesten: “Nochtans goed om te ontspannen, politici zouden het eens moeten proberen”

Stunt

Een daar neemt het Vlaams Belang dus aanstoot aan. “Hij stak openlijk en in het bijzijn van kinderen een joint aan, een cannabissigaret. Dit is niet alleen ten strengste verboden op zich, maar dat de burgemeester zelf dit doet, komt ook nog eens neer op het ondermijnen van de eigen politiedienst en recht en orde in het algemeen. Een burgemeester hoort de wetten na te leven en uit te voeren, niet er de draak mee te steken - laat staan er een joint mee aan te steken.” Het Vlaams Belang Gent is dus niet te spreken over de stunt. “Drugs - ook cannabis - zijn nog steeds illegaal in gans het land en dus ook in Gent. Openlijk druggebruik is dan ook strikt verboden, zeker in het bijzijn van minderjarigen.”