Vissersschip brandt uit in Gentse haven, brandweer waarschuwt voor overlast in Oostakker

Gent Grootste sociale woningmaat­schap­pij van Gent schakelt versnel­ling hoger: bekende woontorens onder sloophamer

7:00 WoninGent is gestart met de sloop van appartementsgebouwen in Nieuw Gent en aan de Watersportbaan. De grootste sociale woningmaatschappij van Gent wil zo een versnelling hoger schakelen. Dat is ook nodig. Meer dan veertig procent van haar 9.000 woningen is momenteel verouderd en uitgeleefd.