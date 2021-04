Vissersschip brandt uit in Gentse haven, brandweer raadt inwoners van Oostakker aan om woning te ventileren

Gent Zoals gevreesd: geen Gentse Feesten deze zomer... Maar helemaal niets doen, lijkt geen optie

12 april Nog voor het Overlegcomité is samengekomen, heeft Gent de knoop doorgehakt. Er zijn deze zomer géén Gentse Feesten. Toch niet zoals we ze kennen. Een massale volkstoeloop in een stadscentrum, zonder enige mogelijkheid tot ‘crowd control’, dat is niet verantwoord. Of er alternatieven komen, is nog niet duidelijk.