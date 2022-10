Vissers halen kanjer van 112 centimeter uit het water aan Gentse Sint-Jorisbrug: “Nee, we eten hem niet op”

GentLekker uitpuffen aan de visput, dat zat er voor de 160 deelnemers van het kampioenschap Open Street Gent niet in. Gewapend met een vislijn en kunstaas trokken ze zaterdag in sneltempo door de stad op zoek naar een interessante vangst. En het resultaat mocht er zijn.

Een snoek van 112 centimeter, een snoekbaars van 85 centimeter en een baars van 45 centimeter. De winnaars van het kampioenschap Open Street Fishing Gent haalde enkele kanjers uit het Gentse binnenwater. Verspreid over de binnenstad stond een 160-tal vissers opgesteld. De ene had al meer geluk dan de andere.

“Voorlopig heb ik nog helemaal niks gevangen", zegt Kenny Claus (33) uit Kalken. Samen met zijn maat Olivier Janda (35) uit Wetteren waagt hij zijn kans langs Lousbergkaai. “Vissen, da’s geduld hebben. Nog tot acht uur vanavond (zaterdagavond, red.) slaan we onze lijn uit. Hopelijk bijten ze.”

Open Street Fishing Gent trekt deelnemers uit binnen- en buitenland. Zo is ook Nederlander Steven Blonk (58) uit Bodegraven, een dorpje vlakbij Gouda, van de partij. “Ik ben derde geworden op het Nederlands kampioenschap Street Fishing. Het fijne aan de sport is dat je tijdens het vissen de stad leert kennen. Twee vliegen in één klap.”

Kenny Claus (op de voorgrond) uit Kalken en zijn maat Olivier Janda (35) uit Wetteren waagden hun kans aan de Lousbergkaai.

Steven Blonk (58) uit Bodegraven, een dorpje vlakbij Gouda, werd derde op het Nederlands Kampioenschap Street Fishing. In Gent kon hij geen prijs in de wacht slepen.

Wie een vis bovenhaalt, wil die uiteraard ook even op foto.

Nadat de vis gevangen is, gaat hij mooi terug het water in.

Perfecte paaiplaatsen

“Streetfishing kwam van Japan overgewaaid naar Parijs, vandaar verspreidde het zich over Europa”, weet mede-organisator Maarten Roegiers. “We vissen op roofvis met kunstaas, dat zijn felgekleurde plastic visjes of wormpjes. Je hoeft dus ook geen levend aas mee te sleuren. We slaan onze hengel uit waar we maar willen.”

Dat er de jongste tijd veel vis te vinden is in Gent heeft te maken met de goede waterkwaliteit, aldus Roegiers. “Ook heeft best veel waterlopen en wel wat rustige plekken zonder plezierbootjes. Dat zijn perfecte paaiplaatsen waar de kleine vissen zich ook veilig voelen. Van daaruit kunnen ze dan uitzwermen overal in het Gentse.”

Nog mooi: na de vangst gaan de vissen zo snel mogelijk weer het water in. “We meten ze even en trekken een foto op een herkenbare plaats”, zegt Blonk. “Maar daarna begeleiden we ze met een netje terug de rivier in. We hebben respect voor de vissen. Vanavond gooien we wel iets anders in onze pan (lacht).”

