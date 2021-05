Viruswaanzin vraagt 70.000 euro schadevergoeding van Johan Braeckman en Dirk Draulans voor laster en eerroof

Via een rechtstreekse dagvaarding kan een vermeend slachtoffer een verdachte rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank, waarna het openbaar miniserie pas later standpunt kan innemen over de zaak. De vzw verwijst naar de uitzending van ‘De zevende dag’ van 14 februari, waar de beweging Artsen voor Vrijheid aan bod kwam, en naar ‘De afspraak’ van 15 februari. “Door de VRT werd in het duidingsprogramma ‘De afspraak’ een onderdeel over anti-vaxxers in de media gebracht. De beide gedaagden (Braeckman en Draulans, nvdr.) waren in dit programma te gast. Beide hebben zij verzoekster (vzw Viruswaanzin, nvdr.) vernoemd en aldus doen blijken dat verzoekster zou behoren tot de anti-vaxxers”, stelt de rechtstreekse dagvaarding.