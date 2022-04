Virtual Reality-festival van start in centrum Gent: waan je op een vreemde planet of in New York in de jaren 70

Op het programma staan niet minder dan acht verschillende VR-ervaringen. Zodra je de ‘Bonfire’-bril op hebt bijvoorbeeld, word je wakker op een vreemde plannet. Met enkel een kampvuur en een robot om je te helpen. Met ‘Notes on Blindness’ ervaar je hoe John M. Hull de wereld waarnam toen hij, na een periode van afnemend zicht, blind werd. Zet je de bril van ‘Battlescar’ op, dan kruip je in de huid van twee punkmeisjes in New York in de jaren 70. Of probeer ‘VR all in this together’: een meditatieve ervaring in een bad. Verwacht je aan virtuele nattigheid en gerimpelde vingers.