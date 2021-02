Viroloog Van Ranst over de honderden feestende jongeren op het Gentse Sint-Pietersplein: “Zulke taferelen tonen aan dat avondklok zeer nuttig blijft”

Het was alweer prijs op het Sint-Pietersplein in Gent woensdagavond: er barstte een groot spontaan feest los onder naar schatting duizend studenten. Zodra de politie ter plaatse kwam, stoof de massa uit elkaar. Viroloog Marc Van Ranst noemt de taferelen een middelvinger naar iedereen die de regels wel respecteert: “Dergelijke taferelen tonen aan dat de avondklok zeer nuttig blijft”, zegt hij.

Na eerdere opstootjes deze week is ook woensdagavond tumult ontstaan op het Sint-Pietersplein in Gent. Naar schatting duizend feestvierders verzamelden rond 18 uur op het plein. Een groot deel stond dicht op elkaar te dansen en te feesten. Het stadsbestuur en de politie besloten om in te grijpen. De burgemeester liet de invalswegen tot het plein afsluiten, het plan was om de politie het plein te laten ontruimen. Maar toen de politie ter plaatse kwam, liep het plein snel leeg. De meeste feestvierders zetten het op een lopen.

“Het is goed dat iedereen zelf is afgedropen", laat de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) weten. “Ik heb begrip voor studenten die willen samenkomen, maar dit moet coronaproof gebeuren. Spreek af in groepjes van maximaal vier en respecteer de regels. Daarnaast herhaal ik nog eens mijn boodschap: zoek rustigere plaatsen op als het te druk wordt. Gent is groot genoeg.”

Patrouilles

Bij de lokale politie is te horen dat verder gepatrouilleerd zal worden. Het is nog niet duidelijk hoeveel pv’s er werden opgesteld, zegt woordvoerder Bart De Cocker. “We blijven nu met extra agenten aanwezig op het plein en zullen in de ruime omgeving ook patrouilleren, om er op toe te zien dat de coronaregels nageleefd worden. Vanaf 20 uur geldt trouwens een alcoholverbod.”

Bijkomende maatregelen?

Het Gentse stadsbestuur overweegt bijkomende maatregelen om de samenscholingen op het Sint-Pietersplein te stoppen, zegt burgemeester De Clercq. “Het is niet de eerste keer dat een grote hoeveelheid mensen op het plein samenkomt. De coronacijfers stijgen opnieuw in Gent en het moet duidelijk zijn dat in grote groepen samenkomen nog steeds niet aan de orde is. We gaan de situatie evalueren en verder bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn rond het Sint-Pietersplein.”

Volledig scherm Feest op het Sint-Pietersplein in Gent. © VTM NIEUWS

Van Ranst: “Schipperen tussen begrip en onbegrip”

“Je zou kunnen zeggen: ‘ze weten niet waarmee ze bezig zijn’, maar dat weten ze dus wel degelijk”, zegt viroloog Marc Van Ranst in een reactie. Hij vindt de Gentse taferelen niet oké. “Ik schipper nog enigszins tussen begrip en onbegrip: ja, jongeren hebben het moeilijk, uiteraard. Maar er heerst bij me nu toch vooral onbegrip: dit is een middelvinger naar iedereen die de regels wel respecteert.”

Ook in Leuven leek corona overigens vandaag niet meer te bestaan: de politie moest daar het stadspark afsluiten omdat het met honderden studenten bomvol zat, hier en daar picknickend, met een glaasje rosé. Festivaltaferelen, enkel het podium ontbrak. “We doen het beter fout buiten, dan fout binnen, hé”, aldus een groepje van vijf - een persoon te veel volgens de coronaregels. De politie schreef verschillende pv’s uit voor overtredingen.

Avondklok

De gevolgen hiervan zullen we de komende dagen of weken volgens Van Ranst niet meteen in de cijfers zien: “Geen van dergelijke incidenten zal afzonderlijk de curve omhoog duwen, maar een dergelijk algemeen je-m’en-foutisme zal de goede zaak ook niet vooruithelpen.”

“Op deze manier moet men natuurlijk ook niet afkomen om de avondklok te laten opheffen, zoals sommige jongerenbewegingen vragen”, zegt hij ook. “Dergelijke taferelen tonen aan dat deze zeer nuttig blijft. Als men de regels overdag en in de vooravond al niet kan respecteren, wat zou het dan ‘s avonds en ‘s nachts worden?”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers