Vincent (38) neemt iconisch studentencafé Salamander over in Overpoort: “Ik woonde hier praktisch als student”

GentEr is nieuw leven in studentencafé Salamander in de Overpoort. Niet minder dan 45 jaar hebben Rita en Pottie hier pinten getapt, nu zwaait Vincent Vanhee (38) er de plak - al heeft Rita al beloofd dat ze nog eens pinten komt tappen voor de grote heropening. “Het zal hier te klein zijn, dat weet ik nu al”, glundert Vincent.

Een mooier afscheid hadden Rita Van Rijsselberghe (72) en Luc ‘Pottie’ D’Haens (75) zich niet kunnen wensen. Na vier decennia achter de toog kwamen de kleinkinderen van hun vroegere klanten hier pinten pakken. Heel wat bekende koppen hebben hun studententijd voor hun neus doorgebracht: van Guy Verhofstadt over Mark Uytterhoeven tot Marc Coucke. Die laatste gaf Rita en Pottie een jaarabonnement voor Pairi Daiza tijdens hun afscheid eind juni.

Net voor de start van het nieuwe academiejaar, staat er een nieuw gezicht achter de toog. Of hoe de Salamander blijft voortleven dankzij Vincent Vanhee (38) die twee decennia lang in de Coulissen werkte, de nachtclub aan de overkant van de straat. Vincent studeerde rechten maar maakte zijn eindwerk nooit af. In zijn derde jaar ging hij in de Coulissen werken en daar is hij gebleven.

“Ik denk dat Pottie en Rita altijd al wisten dat ik de Salamander ging overnemen”, grinnikt hij. “Ik woonde hier praktisch als student. Ik was heel actief in het studentenleven, té actief als je het aan mijn moeder vraagt. Vandaag ben ik nog altijd peter van de farmacie en de rechten. Een paar maanden geleden was ik hier voor een campus toen Pottie me apart nam. ‘Jij zou de Salamander moeten overnemen’, zei hij. ‘Je hebt het grootste hart voor de studenten.’ Zoveel maanden later sta ik hier aan de andere kant van de toog.”

Volledig scherm Pottie en Marck Coucke tijdens het afscheidsmoment. © Wannes Nimmegeers

Salamander 1.5

Vincent heeft grote schoenen om te vullen, dat beseft hij maar al te goed. “Pottie en Rita vervangen, dat is onmogelijk”, zegt hij snel. “Maar ik hoop dat de Salamander even legendarisch blijft als hiervoor. Ik wil de ziel van het café behouden en tegelijk ook mijn eigen insteek geven, zonder een schok teweeg te brengen.” Vincent haalde de kickertafel weg, zorgde voor nieuwe verlichting, een andere tap- en muziekinstallatie en op maat gemaakte tafels en barkrukken - zodat er een vlotte doorgang is tussen de twee.

De dertiger bracht ook de elektriciteit en gas in orde en is van plan om nog te schilderen en een luifel te hangen vooraan. “Er is veel veranderd, maar dat valt gelukkig niet op. De afgelopen week zijn er al een studenten gepasseerd die zeiden dat het er juist hetzelfde uitzag. Fantastisch vond ik dat. Ik wil de ziel van de Salamander behouden, maar hier en daar opfrissen. Salamander 1.5 als het ware.”

Vincent blijft het café ook overdag openhouden, net zoals Rita en Pottie dat deden: de deuren gaan open vanaf 15 uur. Studenten kunnen hier nog steeds hun boterhammen opeten. Het blijft ook eerder een bruine dan een danscafé. “Niet dat ik de dansers ga tegenhouden”, zegt Vincent meteen. “Ik heb niet voor niets een nieuwe muziekinstallatie geplaatst. De studenten kunnen vanaf nu liedjes aanvragen. Er zullen ook nog steeds cantussen gehouden worden achteraan.”

Volledig scherm Rita en Pottie. © Wannes Nimmegeers

De terugkeer

De studenten keren pas volgende week terug, maar Vincent ging een paar dagen geleden al open. Vrijdag organiseert hij een groot feest ‘om te drinken op de 45 jaren die gepasseerd zijn en de 36 jaren die nog komen’. Rita heeft al beloofd dat ze langskomt om nog eens pintjes te tappen. “Het gaat hier te klein zijn, dat weet ik nu al”, glimlacht Vincent. Of Coucke opnieuw langskomt, zoals bij haar afscheid? “Ik moet hem nog een berichtje sturen. Ik ken Marc van in de Coulissen. Elk jaar organiseert hij een cantus in de Salamander voor Omega Pharma, maar daarna komt hij altijd nog eentje drinken aan de overkant. Toen hij hoorde dat ik de Sala ging overnemen, heeft hij ook een berichtje gestuurd. Dat hij blij was dat ik de overnemer was.”

Ook Rita en Pottie zijn ongelooflijk tevreden dat de Sala in goede handen is. “Vincent is het gewoon van met studenten te werken”, zeggen ze overtuigd. “Hij gaat dat fantastisch doen.” Of het iconisch duo nog vaak gaat langskomen? Zeker weten. “We gaan proberen om een keer per week af te komen. Elke dag is wat te veel, dan hadden we evengoed kunnen verder doen”, lacht Rita. “Maar we willen wel in contact blijven met onze clubs, met de studenten. We kunnen ze niet missen.”

