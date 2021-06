Vijftigtal jongeren probeert Blaarmeersen binnen te dringen op de eerste dag van de nieuwe maatregelen

GentNa de hevige vechtpartij in de Blaarmeersen van afgelopen weekend was stad Gent genoodzaakt om stevig in te grijpen. Er werd beslist om een zwarte lijst in te voeren voor wie zich misdraagt en het reservatiesysteem werd aangepast. Sinds zaterdag is het domein ook afgesloten met nadarhekken. Desondanks probeerden zowat vijftig jongeren het domein toch te betreden via een ‘achterpoortje’. Zij kwamen prompt op de zwarte lijst te staan.