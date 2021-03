Vijftigplussers palmen Sint-Pietersplein in: “Ook wij willen onze vrienden opnieuw zien”

Gent Werknemers Volvo Cars krijgen 6 maanden ouder­schaps­ver­lof, ook de mannen

30 maart Kindje op komst? Dan werkt u hopelijk bij Volvo Cars. Want daar krijgen àlle werknemers voortaan 24 weken ouderschapsverlof, betaald aan 82 procent, ongeacht of je biologische ouder wordt, of een kind adopteert. Voor de Zweden, waar het moederbedrijf zich bevindt, is dit niet zo abnormaal, maar voor de Belgen die mee profiteren van het systeem is het revolutionair.