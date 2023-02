Vijfde editie Vitrines d’Amour etaleert 72 kunstwerken op de ‘Gentse linkeroever’

Het startschot voor de jubileumeditie van Vitrines d’Amour werd gegeven in Vindagroff, de wijnbar die al vier jaar aan de Ajuinlei het mooie weer maakt. “Tijdens de eerste editie konden we een veertigtal artiesten en winkeliers matchen”, legt Marieke Selhorst, uitbaatster van fotostudio Het Objectief en initiatiefneemster uit. “Dit jaar kunnen we 72 werken tentoonstellen. Dat gaat van klassieke foto’s tot poëzie en performance, schilderkunst en installaties. Vandaag wordt er ook een werk van Mees De Ridder verloot in café De Loge, bij klanten die langskomen tussen 14u en 17u.”

Kunst, geen kitch

Wie de route wil volgen, kan de QR-code op de deelnemende vitrines scannen, of bij de dienst tourisme een exemplaar van de kaart en brochure oppikken. Zo kan je ook meteen checken of de match tussen artiest en winkelier gelukt is. “Het is elk jaar een hele uitdaging en soms lukt het niet, maar het enthousiasme wordt steeds groter”, weet mede-organisater Jos Lips. “Niet alleen bij kunstenaars, maar ook bij de buurt zelf. De linkeroever is nog steeds een minder gekende kant van de stad, ook bij wie er zelf woont. Het is dus een kansje voor toevallige passanten, kunstliefhebbers en nieuwsgierigen, maar ook de bewoners zelf. Daarom organiseren we op 19 februari ook een slotmoment in Café De Loge.”