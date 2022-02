Vijf vrijwillige brandweermannen over de drukste week van hun carrière: “Normaal krijgen we 50 oproepen voor een storm, nu waren het er 325”

GENT RESTOTIP: Knusse lunch op de rand van de studenten­buurt bij Estelle

Tussen de studentenbuurt en kunstpaleizen SMAK en MSK zou je verwachten veel lunchplekjes te vinden maar niets is minder waar. Ontbijt- en lunchbar Estelle is dan ook een geweldige aanvulling in de wijk. Hartige toast en lekkere quiche in een gezellige hoek, meer moet dat voor ons niet zijn. Nog op zoek naar een ander lekker adresje? Lees hier meer restotips.

