Vijf tips voor de Gentse Feesten vandaag: voor één keer niet op de koffie bij de bomma

1. Günther Neefs (11 en 16 uur)

De Dienst Feesten organiseert ook zelf aperitief- en theeconcerten, in de binnentuin van Sint-Bavo aan de Reep. Dat gebeurt elke dag, is gratis, en vandaag staat Günther Neefs op het programma.

2. MeZaMi (19 uur)

3. Margriet Hermans (20 uur)

4. Mama’s Jasje (22.30 uur)

5. De Flandriens (23.15 uur)

En als we het dan toch over klassiekers hebben, kunnen we blijven doorgaan vandaag. Op het Luisterplein brengen De Flandriens ‘de Popklassiekers’.