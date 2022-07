Vijf tips voor de Gentse Feesten op zaterdag: het moet niet altijd uw stamcafé zijn

Gent Aftellen naar de Feesten, met voorsmaak­je van een bloedhete Vlasmarkt: “Vernieuwen? De mensen willen gewoon dansen en drinken tot ‘s ochtends vroeg”

Het wordt heet de komende Feesten, zo voorspellen de weermannen. Op de Vlasmarkt weten ze al wat dat betekent: een propvol plein, tot lang na het ochtendgloren. Gerald Claes en zijn team zijn er alvast klaar voor. Gerald viert zijn twintigste jaar als organisator op de Vlasmarkt en in al die jaren is er veel veranderd. “Vroeger stond ons veiligheidsplan op een bierkaartje, nu is dat een dossier van 94 bladzijden.”

13 juli