Vijf tips voor de Gentse Feesten op vrijdag: nog slechts drie nachten te gaan!

Gent Beelden tonen exotische katachtige in Gent: serval loopt met jong van Wondelgem tot in Ledeberg

Een opvallende bezoeker van de Gentse Feesten afgelopen nacht. In de Maïsstraat in Wondelgem werd afgelopen nacht een Serval gespot, in het bijzijn van een jong. Enkele uren later werd het dier in Ledeberg, de andere kant van Gent, opgemerkt.

12:11