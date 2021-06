Vijf tieners opgepakt na verkrachting: slachtoffer (14) stapte enkele dagen later uit het leven nadat daders beelden online verspreidden

Gent Vertraging? Vaccinatie­cen­trum Flanders Expo zet zich juist schrap: “47.000 vaccins, dat betekent prikken tot 22 uur en in het weekend”

31 mei Terwijl de levering van vaccins in ons land vertraging oploopt, komen de vaccinaties in Gent in een stroomversnelling. De komende twee weken komen er 47.000 vaccins toe. Zelfs met 8 vaccinatiestraten in Flanders Expo zal er extra gewerkt moeten worden. Op enkele weekdagen wordt tot 22 uur geprikt, en ook enkele weekends zullen benut worden. De uitnodigingen voor het geboortejaar 1976 gaan volgende week de deur uit, en de 100.000ste gevaccineerde is in zicht.