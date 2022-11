Vijf laptops op één dag gestolen in faculteitsbibliotheek Economie en Bedrijfskunde

De diefstallen gebeurden afgelopen woensdag op klaarlichte dag. De bibliotheek van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, gelegen aan het Sint-Pietersplein, was op dat moment aardig gevuld met ijverige studenten. Af en toe hebben zij natuurlijk ook een pauze nodig. Het is op dat moment dat de dieven toesloegen.

In totaal gingen ze aan de haal met vijf laptops. “Sommigen laten hun gerief achter terwijl ze gaan lunchen of even een luchtje gaan scheppen. Het is natuurlijk niet de schuld van de studenten, maar jammer genoeg zijn er individuen die gretig gebruik maken van de situatie. Voorzichtigheid blijft dus belangrijk”, klinkt het bij de bibliotheek. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op. Dat bevestigt woordvoerder Matto Langeraert. Van de daders is er voorlopig geen spoor. “Er hangen geen camera’s in de bibliotheek.”