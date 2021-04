Vijf jongeren voor de rechter na nemen en verspreiden van foto’s van Jens (20), minuten na dodelijk ongeval: “Ik kan hen niet vergeven”

Gent/Destelbergen/WachtebekeIn de zomer van 2019 kwam Jens Hamerlinck (20) om het leven bij een verkeersongeval toen de auto na de Gentse Feesten tegen een verlichtingspaal belandde in Destelbergen. Maandag stonden vijf personen voor de rechter. Enkele minuten na het ongeval had één van hen een foto genomen waarop Jens herkenbaar was en samen hebben ze die verspreid via WhatsApp-groepen. Zij riskeren een boete. “Ze hebben zelfs geen hulp geboden.”

De bestuurder van het voertuig werd begin maart veroordeeld tot een celstraf van 37 maanden met uitstel. Maandag stonden vijf andere beklaagden voor de rechter. “Ik kan die jongeren niet vergeven. Ze hebben zelfs geen hulp geboden. Ik sta op met Jens en ga slapen met Jens, mijn leven is verwoest. Ik hoop dat er een signaal komt naar de maatschappij, en er een serieuze straf volgt.” De mama van Jens Hamerlinck richtte zich maandagochtend emotioneel naar de vijf. Eén van hen had de foto van Jens genomen en de andere hadden die mee verspreid.

Foto op Instagram

Het moment waarop de familie van Jens voor het eerst geconfronteerd werd met de foto, blijft op hun netvlies gebrand. “De zus van Jens kreeg de foto te zien op haar Instagrampagina. Haar broer was duidelijk herkenbaar”, vertelt de advocaat van de familie. “Ze liep gillend haar kamer uit naar beneden om het haar moeder te zeggen. Er bestaan geen woorden om te beschrijven hoe het is om je broer of zoon dood te zien zitten, enkele momenten na een dodelijk ongeval.” Voor hen werd een schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd.

Volledig scherm Vijf personen moesten zich verantwoorden in de rechtbank wegens het nemen en verspreiden van foto's van Jens. © DVEG

Straffen

Ook familieleden van de andere slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de zaak, net zoals de oma van Jens Hamerlinck. “Hij was niet alleen haar kleinkind, maar ook haar petekind en steun en toeverlaat. Met die foto’s werd het mes nog dieper in de wonde gestoken.”

C.O. (28) die de foto maakte, riskeert een boete van 4.000 euro, de andere beklaagden een boete van 2.000 euro. De advocaat van C.O. vroeg om de gunst van de opschorting. “De foto’s zijn niet verstuurd in een publieke groep, maar wel in een besloten groep. En hoewel hij beseft dat hij de foto niet had moeten nemen, heeft hij ook goede zaken gedaan. Zo is hij ter plaatse gebleven en heeft hij bijstand verleend en zelfs het hand van Jens vastgehouden.” De man zelf kreeg ook het woord, volgens hem was Jens nog niet overleden toen hij de foto nam. “Ik wist niet dat de jongen zou sterven, anders had ik de foto zeker niet genomen. Ik heb geprobeerd hem te helpen, maar het is toch niet goed afgelopen. Toen ik zijn hand vasthield, heeft hij mij nog bedankt dat ik hem probeerde te helpen.”

Spijtbetuiging

De foto’s werden in eerste instantie verspreid in WhatsApp-groepen met collega’s, want de beklaagden waren aan het werk als taxichauffeur. De eerste en tweede beklaagde plaatsten de foto’s op sociale media. “Wat is de meerwaarde van zo’n foto’s eigenlijk?”, vroeg rechter Van Mol zich luidop af. “Werkt u voor de overheid aan sensibiliseringscampagnes misschien?”. “Ik had dat niet mogen doen, ik ben zelf vader van kinderen”, zei één van hen. “Ik heb een brief geschreven naar de moeder om mijn spijt nogmaals te betuigen.” Over die brief zei de mama van Jens nog dat ze die inderdaad ontvangen heeft, maar dat ze hen nooit kan vergeven, tot in het graf. De uitspraak staat gepland op 3 mei.

Lees ook: