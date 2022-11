Vijf Club Brugge-supporters die Manchester City-fan in coma sloegen, moeten voor rechter verschijnen. “Beste manier om de volledige waarheid te vinden”

Gent Het is weer Black Friday: deze 7 lokale winkels in de regio Gent zijn een bezoekje waard

Vrijdag is het Black Friday, heel wat grote ketens geven enorme kortingen op hun collecties. Het loont zeker de moeite om ook eens langs te gaan bij kleinere boetiekjes. Enkele lokale winkels lanceren verschillende deals tijdens Black Friday. Andere zaken maken van de gelegenheid gebruik om overconsumptie aan te kaarten en organiseren een alternatieve actie. Van ‘Toverstof’ in Destelbergen tot ‘Curiosa & Co’ in Gent: wij lijsten zeven lokale winkels op in de regio Gent waar je ook tijdens Black Friday kan rekenen op een persoonlijke service.

24 november