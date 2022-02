Viervoudig moordenaar Osman Calli is al sinds 2020 op vrije voeten, en dat wist Belgische justitie niet

Gent Nu het eindelijk weer mag, beloven de Floraliën een topeditie: “Het Lam Gods in bloemen, een bos in ‘t Kuipke”

Vierjaarlijks zouden de Floraliën doorgaan, maar in 2020 en 2021 lukte het niet. In 2022 kan het wél en na zolang wachten belooft het bloemen- en plantenfestijn een topeditie in en rond het ICC, van de Plantentuin tot het Kuipke. Zelfs het Lam Gods speelt er een rol in.

18:38