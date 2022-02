Viervoudig moordenaar Osman Calli is al sinds 2020 op vrije voeten, en dat wist Belgische justitie niet: “Hij geniet van de vrijheid in Turkije”

De feiten waarvoor Osman Calli (63) in ons land een levenslange celstraf kreeg, waren bijzonder zwaar. De Turkse Gentenaar bracht in de nacht van 11 op 12 november 2004 vier vrouwen om het leven. De slachtoffers waren zijn toenmalige echtgenote, zijn zwangere zus, zijn ex-vrouw en haar schoonmoeder. Twee mannen ontsnapten ternauwernood aan de dood. Meteen na de feiten gaf Calli zichzelf aan bij de Gentse politie. “Ik moet de eer van de familie redden", klonk het toen bij de moordenaar. Vier jaar later werd hij veroordeeld tot levenslang. Op 28 juni 2013, vijf jaar na zijn veroordeling door het hof van assisen in Gent, werd Calli overgebracht naar Turkije waar hij zijn straf verder zou uitzitten. In het Belgische rijksregister is hij sinds januari 2014 uitgeschreven.