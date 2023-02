Vierkoppige dievenbende veroordeeld voor diefstal van Nintendo-kassa op fantasybeurs: “Dacht dat het een echte console was”

De fantasybeurs FACTS lokte in oktober tienduizenden verklede sciencefiction-, strip-, fantasy- en animeliefhebbers, maar ook 4 ongure figuren. Een dievenbende was naar Flanders Expo afgezakt om snel veel geld te verdienen. Het viertal werd vrijdag veroordeeld voor twee diefstallen.

FACTS was afgelopen oktober aan zijn 36ste editie toe. De beurs verwelkomde in één weekend 45.119 fans in Flanders Expo. Het werd een fantastische tweedaagse, maar voor twee uitbaters van een standje op de beurs eindigde de herfsteditie van FACTS in mineur. En daar was een gewiekste dievenbende verantwoordelijk voor.

Nintendo-kassa

Op camerabeelden is te zien hoe enkele bendeleden een praatje slaan met twee uitbaters van een standje, zodat hun kompaan geruisloos de kassa, die eruitzag als een Nintendo-console, kon meegraaien. In die kassa zat 1.000 euro. De honger van de dieven bleek nog niet gestild, want even later sloegen ze op dezelfde manier toe aan een ander standje. Hier konden ze 400 euro uit de kassa stelen.

Het viertal sloeg op de vlucht, maar werd enkele uren later gevat door de politie. De ‘leider’ van de bende nam de schuld op zich en bekende de diefstal van de kassa, maar kwam wel met een opmerkelijk ‘excuus’. “Ik dacht dat het een echte spelconsole was. Toen dat niet het geval bleek, want er hing geen kabeltje aan, heb ik hem achtergelaten.”

Onschuldig?

Een tweede beklaagde ontkende zijn betrokkenheid bij de diefstal. “Mijn cliënt heeft van bij het begin gezegd niets met de zaak te maken te hebben”, reageert advocaat Tok, die de man verdedigt. “Toch is hij de enige die vandaag nog vastzit. Hij was die dag in België omdat hij een wagen wilde kopen van de eerste beklaagde. Ze hadden afgesproken op de parking van Flanders Expo, waar hij meegevraagd werd om naar FACTS te gaan. Op de camerabeelden is ook nergens te zien dat hij meewerkt aan de diefstallen. Integendeel, hij heeft die dag zelf iets gekocht, voor 28 euro.”

De rechter oordeelde vrijdag dat alle leden wel degelijk schuldig zijn aan de diefstallen in vereniging. Eén beklaagde kreeg een werkstraf van 150 uur en een boete van 400 euro. Twee anderen werden veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel en een boete van 400 euro. De leider van de bende kreeg de zwaarste straf van 18 maanden cel en een boete van 400 euro.

