Vierhonderd motorrijders doorkruisen Gent om aandacht te vragen voor ‘mannenziektes’

Gent/Deinze Mogelijk geval van ‘pedohunt’: gewond slachtof­fer (58) ramt in zijn vlucht vier wagens en is in levensge­vaar

Een groep jongeren heeft maandagavond in het Parkbos nabij Gent een vijftiger in elkaar geslagen, mogelijk tijdens een ‘pedohunt’. Nadat het slachtoffer met zijn auto kon vluchten, raakte hij onwel en ramde enkele kilometers verder in Astene vier andere wagens. De bestuurder verkeert in levensgevaar. Zeven verdachten, onder wie twee minderjarigen, zijn opgepakt nadat onderzoek uitwees dat er kort voordien druk sms-verkeer was tussen hen en het slachtoffer. Een van de verdachten is intussen op vrije voeten.

19 mei