Vierde viergeslacht bij Oost-vlaamse familie

Kleine Eloyse Dierick zorgde op 22 april voor het vierde vrouwelijke viergeslacht in de familie. Mama Cynthia (1996), oma Pascale (1967) en overgrootmoeder Liliane (1941) zijn dan ook trots op dit gloednieuwe viergeslacht. Toch is dit geen vreemd fenomeen in de familie, want er gingen ondertussen al drie viergeslachten voor. Zo was de moeder van Eloyse, Cynthia, ooit de jongste van een viergeslacht met haar mama Pascale, haar oma Liliane en haar overgrootmoeder Elvire (1919). Maar daar stopt het niet, want ook Pascale is vroeger de jongste van een vrouwelijk viergeslacht geweest. Ten slotte zorgde baby Liliane (1941) voor het eerste viergeslacht van deze reeks. Vier vrouwelijke viergeslachten op rij dus, dat verdient een dikke proficiat!