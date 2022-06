Vierde coronavaccinatiecampagne voor 80-plussers redelijk succes, geen uitbraken in rusthuizen

GENTStad Gent heeft de laatste maanden een vierde campagne voor coronavaccinaties bij 80-plussers op poten gezet. Maar gaan onze senioren daar ook op in. 60 procent van de 80-plussers die niet in een rusthuis woont, heeft zijn of haar prik gekregen, bevestigt schepen voor Volksgezondheid Rudy Coddens (Vooruit) na een vraag van raadslid Els Rogiers (N-VA).

In Gent wonen ongeveer 12.500 burgers van 80 jaar of ouder, dat is inclusief de mensen die in een woonzorgcentrum wonen. In die laatste groep is de vaccinatiebereidheid behoorlijk groot, zowat 86% van de bewoners is intussen gevaccineerd. Wie in een assistentiewoning woont, kreeg een uitnodiging voor de vaccinatiecentra, maar kon die ook in een nabijgelegen WZC oppikken. “Het is daarom niet makkelijk om daar een vaccinatiepercentage te berekenen”, aldus Coddens.

60 procent buiten rusthuizen

Voor het heropende vaccinatiecentrum in Flanders Expo werden 10.000 uitnodigingen verstuurd, en 5.700 mensen hebben daarop gereageerd, gingen naar een mobiel vaccinatiepunt of werden al gevaccineerd voor de vierde keer. Dat is een vaccinatiepercentage van 60 procent.

“Toch zetten we extra in op bewustmaking en toeleiding rond deze 2e boosterprik voor ouderen, onder meer via de lokale dienstencentra”, aldus Coddens. “Daarnaast werd ook terug ingezet op mobiele thuisvaccinatie, nadat de huisarts de patiënt heeft opgegeven als minder mobiel. Een mobiel vaccinatieteam trekt zo deze maand nog naar de burger. Ook huisartsen kunnen zoals steeds vaccins afhalen om toe te dienen in hun praktijk of bij de burger thuis.”

Geen uitbraken in rusthuizen

Er is daarnaast nog goed nieuws: op dit moment zijn er géén uitbraken in rusthuizen. “Op dit moment zijn er geen uitbraken in de Gentse woonzorgcentra (...). Aangezien een groot deel van de bewoners een 2de boosterprik kreeg, is deze groep opnieuw goed beschermd. Als er een besmetting wordt vastgesteld dan blijft de bewoner in quarantaine op de eigen kamer. Als de bewoner gevaccineerd is, dan kent het ziekteverloop meestal een mild verloop waardoor een ziekenhuisopname meestal niet aan de orde is.”

