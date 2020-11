Vier vrachtwagens botsen op de E17: file loopt op tot in Lokeren

Gent 11 Gentse webshops waar je het ideale sinter­klaas­ge­schenk kan vinden

16 november Sinterklaas staat voor de deur, dat betekent dat het tijd is om cadeaus in te slaan. Een shoppingronde in de winkelstraten zit er momenteel niet echt in, maar heel wat Gentse handelaars bieden nog steeds speelgoed aan via hun webshop. Ben je op zoek naar een geschenk voor je kind, je kleinkind of eender wie, snuister daar dan eens rond in plaats van op Amazon of Bol.com. De lokale handelaars zullen je heel erg dankbaar zijn.