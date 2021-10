Vier voetgangers aangereden op zebrapad van zwart kruispunt: “Dat gebeurt hier dagelijks, het moet echt stoppen”

Gent Griezelple­zier voor jong maar vooral voor oud: dit is er te doen in Gent voor Halloween

12 oktober Op 28 oktober is het weer zover: Halloween. Zowel de dagen ervoor, de dag zelf als de dagen erna is er heel wat te doen in Gent. Voor de kleinste monsters is er een onder andere een griezelkamp en een stadswandeling. Minder kleine monsters kunnen zich uitleven – verkleed uiteraard – op een van de vele feestjes of een klimmuur. Meer tips lees je hieronder.