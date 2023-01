“Vier maanden geschorst. En dan moeten wij weer met hem werken?” Collega’s van beschuldigde prof (45) verontwaardigd over lauwe reactie UGent

GENTVier maanden schorsing met beperkt loonsverlies: volgens de collega’s van professor K.R.(45) is het een wraakroepend lage straf voor de man die een studente zou aangerand hebben in 2017. “Velen van ons hebben een melding gemaakt van ongepast gedrag. De UGent deed daar niets mee. En die schorsing? Dat is vakantie.”