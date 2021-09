Vier jongeren vrijdagnacht bestuurlijk aangehouden in Overpoort wegens verstoren openbare orde

Gent Half jaar cel met uitstel voor man (47) die in gezicht van agenten hoestte: “Ik heb corona, jullie nu ook”

23 september Een 47-jarige Gentse man is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel nadat hij aan het begin van de coronacrisis ostentatief in het gezicht van agenten hoestte terwijl hij riep dat hij corona had. Dat gebeurde na een vechtpartij met zijn broer, waarbij hij met een tafelpoot tekeerging. De politie werd verwittigd, maar die tussenkomst werd duidelijk niet geapprecieerd door de man.