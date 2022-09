Vier jonge Gentenaars organiseren grootste discofeest van Gent: “Al heel wat tickets de deur uit”

Zaterdag 17 september wordt de Vooruit omgetoverd tot een ware discohemel. Deejays zoals DJ’s Coluche, Delivery Guy, Kusiner, Midnight Affair zullen voor zwierige, hoogst dansbare discohits, maar dat is niet het enige. De concertzaal zal ook op toepasselijke wijze ingekleed worden en de bezoekers – er is plaats voor meer dan duizend feestgangers – worden aangemoedigd om zich in glitterende outifts te hullen.

‘Disco onder Vrienden’ is hun grootste project. “Er zijn al heel wat tickets de deur uit”, glundert het viertal. “Heel wat Gentenaren hebben de disco-microbe al te pakken. Het belooft een ideale afsluiter te worden van een fantastische zomer. Na twee jaar afwezigheid door corona blijkt dat ons publiek ons zeer trouw is gebleven. Sterker nog, het is sindsdien meer dan verdubbeld. In totaal hebben we dit jaar al 15.000 vrienden bij elkaar kunnen brengen. Dat geeft ons een goed gevoel naar de toekomst toe. Ons streefdoel is om dé community bij uitstek te worden waarin elke vriendengroep terecht kan om zich te amuseren.”