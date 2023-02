Vier jaar na sluiting pannenkoekenhuis Gwenola, bakt dochter Gaelle ze nog eens bruin

Elke zichzelf respecterende Gentenaar ging minstens één keer een pannenkoek eten bij Gwenola. Studenten kwamen er met hun ouders, grootouders met hun kleinkinderen. Gwenola was een begrip in Gent. Het verdriet was dan ook groot toen de deuren eind 2018 definitief sloten, een jaar na het overlijden van bezielster Marie-Christine Roegiest.

Eind 2021 bliezen vier vriendinnen het pand in de Voldersstraat – vroeger waren er ook vestigingen in de Donkersteeg en aan het UZ – nieuw leven in. Elke zondag bakten de vroegere bakdames pannenkoeken op de stoep volgens het oude recept. Het zette Marie-Christine haar dochter Gaelle aan om het pannenkoekenhuis op termijn nieuw leven in te blazen.

Tot dan bakt ze af en toe pannenkoeken volgens het oude recept in Krank, de brunchbar van Fauve Dooms die nog in Gwenola werkte. “Deze krokusvakantie bakken we ze weer bruin volgens het geheime familierecept”, zegt Gaelle. “Net zoals de komende paasvakantie, van zaterdag 1 tot en met zondag 16 april dus.” Langskomen kan van 11 tot 18 uur, ze bakken tot 17.30 uur.

Krank, Ingelandgat 21, 9000 Gent. Elke dag open van 11 tot 18 uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.