Vier jaar celstraf onder voorwaarden voor man (31) die bezoeker de keel oversneed: “Dit zijn bijzonder zware feiten met een bijzondere context”

tennis Voorzit­ster Charlotte Backx (Gantoise) is heel tevreden: “Ons toernooi zit in de lift, maar de club ook”

Drukte van jewelste op Gantoise. Zowel in het Belgian Circuit als in de Tennis Tour wordt er geknokt voor toernooiwinst en toernooileider Frank De Moerloose mocht maar liefst 415 inschrijvingen noteren. In de hoogste reeks is het toernooi van Gantoise zelfs een viersterrentoernooi.

29 juni