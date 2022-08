Vier jaar cel voor opa die kleinzoon (14) van partner verkracht: “De familie is volledig verscheurd”

O.D. is de stiefgrootvader van het 14-jarige slachtoffer. In december van vorig jaar stuurde hij enkele bedenkelijke seksuele berichten met de kleinzoon van zijn partner. “De beklaagde had gezag over het slachtoffer. Het is vanuit die machtspositie dat hij handelde”, schetste de rechter woensdag. Het bleef echter niet bij berichten.

Psychologische begeleiding

Even later liep het volledig uit de hand. O.D. nam zijn stiefkleinzoon apart en verkrachtte hem op brutale wijze. “Het zijn bijzonder zwaarwichtige feiten. De beklaagde schond op zeer ingrijpende wijze de integriteit van het slachtoffer en vernietigde zo zijn broze seksuele ontwikkeling.” Wat de rechter nog het meest frappeert, is het totale gebrek aan schuldinzicht. “Het slachtoffer, dat intussen psychologische begeleiding volgt, zal deze feiten nog erg lang met zich meedragen. En niet alleen het slachtoffer, maar ook de rest van de familie raakte verscheurd door de feiten.”

Hoge kans op herval

Waarom de opa de feiten pleegde blijft een raadsel, want zowel aan de agenten als aan de deskundigen geeft hij aan heteroseksueel te zijn en enkel geprikkeld te worden door vrouwen. “Volgens de deskundigen is de kans op herval erg hoog. Een straf onder voorwaarden is dan ook uit den boze”, aldus de rechter. Hij legde de opa, die in het verleden al werd veroordeeld voor drugsfeiten in Paraguay, een effectieve celstraf van vier jaar op. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro toegewezen, maar die kan nog oplopen. De mama van het slachtoffer kreeg een vergoeding van 1.000 euro toegewezen.

