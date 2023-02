Vier Gentse dames laten job en kinderen achter en trekken met B-Fast naar het rampgebied: “Mensen verzorgen én tolken”

Vier jonge dames, allemaal uit de Tolhuisbuurt, vertrekken nog dit weekend naar het rampgebied in Turkije. B-Fast heeft hen uitgekozen als vrijwilligers om mee te helpen in Hatay. Hun sterkste punten: ze werken in de zorg, ze willen helpen én ze kennen de taal. Drie van hen laten zelfs kinderen achter in Gent.

Hun leven hier op de rails, op en top Gents, en toch vertrekken vier jonge dames naar het rampgebied in Turkije om er te gaan helpen, twee weken lang. 100% veilig is dat niet, maar dat trekken ze zich niet aan. Ze willen helpen. Zoals hen staan er nog heel wat Gentenaars die in de zorg werken ingeschreven als vrijwilliger bij B-Fast, maar deze vier - en nog minstens 15 anderen die nog niet zijn opgeroepen - hebben als voordeel dat ze ook de taal spreken.

Başak Öztürk is met haar 22 jaar de jongste van de vier. Zij vliegt vrijdag al, de andere drie zaterdag. “Ik werk als zelfstandig zorgkundige", vertelt ze. “De aardbeving is op mijn verjaardag gebeurd, en ik was heel erg onder de indruk van de beelden. Die hebben mij echt in mijn hart geraakt. Ik ken de streek niet en ik ken daar ook geen mensen, maar ik wil toch helpen, dus heb ik mij aangemeld bij B-Fast. Mijn functie daar: zorgkundige taken, tolken en administratie. Ik zie het wel zitten, ja, ik heb mij goed geïnformeerd. Ik weet dat zo’n aardbeving opnieuw kan gebeuren, maar schrik heb ik niet. Ik heb een vriendin die daar nu al een week zit met B-Fast, en ik heb zelfs vrienden die op vakantie waren in Turkije, en met hun auto naar het rampgebied zijn gereden om te helpen. Stom toeval trouwens: het rampgebied ligt in de enige streek van Turkije die ik nog niet heb bezocht. Ik had een vakantie naar daar geboekt in mei. Die kan uiteraard niet doorgaan, maar nu trek ik dus toch naar daar, al zal het geen vakantie zijn.”

Luxe

Çağla Olgun (31) laat haar 3 kindjes - 6, 4 en 3 jaar oud - thuis om te gaan helpen in Turkije. “Uiteraard zie ik mijn kinderen graag, maar zij hebben alles. Ze hebben een huis, ze hebben luxe, ze hebben eten. De mensen in het rampgebied hebben niks meer. Dat gaat nu even voor, vind ik. Voor mijn kinderen wordt sowieso goed gezorgd hier. Dus ga ik twee weken helpen in Turkije. Ik werk hier als zorgkundige in het woonzorgcentrum Tempelhof. De directeur daar heeft een groot hart, en steunt mijn initiatief volledig. Hij is zelfs trots op mij dat ik dit wil doen. Mijn ‘verlof’ was dus ook snel geregeld, net als mijn vervanging in de periode dat ik weg ben. Hetzelfde zal gebeuren voor collega’s die zich ook kandidaat stelden, maar nog niet geselecteerd zijn door B-Fast, denk ik. Ik ben mijn baas echt dankbaar dat het op deze manier kan, want ik wil echt iets doen.”

Zelfde verhaal bij Büşra Yücel (30). “Ik heb gekozen om te ‘zorgen’, als job, dus wil ik ook zorgen als dat echt nodig is”, zegt ze. “Ik ben verpleegkundige in een Gentse ziekenhuis, maar trek nu naar Turkije. Dat is mijn land van herkomst, dus het is makkelijk dat ik de taal ken, maar ik zou ook naar een ander land trekken mocht dat nodig zijn. Ik ken trouwens de streek van de aardbeving niet, ik ken daar ook geen mensen. Maar dat maakt niet uit, het zijn de mensen die er zijn die hulp nodig heb, en als ik mij daar nuttig kan maken, dan doe ik dat met plezier.” Dochter Busenaz (13) is best wel trots dat haar mama deze missie aanvat.

Tuğçe Kavak (26) ten slotte laat ook 2 kleine kindjes thuis, die zullen worden opgevangen door haar man en haar schoonouders. “Ik ben hier geboren, ik ben Belg, maar Turkije blijft ook een stuk ‘mijn’ land. Ze hebben daar nu mensen nodig die de taal spreken, want B-Fast stuurde wel dokters, maar botst op de taalbarrière. Daarom ga ik ook naar daar, ik kan helpen als zorgkundige én als tolk.

Het stadsbestuur is trots op dit viertal, en ontving hen dan ook op het stadhuis. Waarnemend burgemeester Sofie Bracke was daarbij aanwezig, net als schepenen Astrid De Bruycker, Rudy Coddens, Bram Van Braeckevelt en Hafsa El-Bazioui. Er kwam zelfs iemand van het Turks consulaat om het viertal succes te wensen. Het Gentse middenveld is ondertussen al volop bezig met de bouw van een nooddorp ter plaatse, via Helping Hands Belgium, ook al een organisatie met Gentse roots.

Wie ook wil helpen in het rampgebied, kan zich kandidaat stellen via de website van B-Fast.

