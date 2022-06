Vier Franse verdachten aangehouden in onderzoek naar luxehorlogediefstal bij Bart Versluys: “Link met home-invasions wordt onderzocht”

Gent Pakhuis viert 30ste verjaardag: “We hebben een maatschap­pe­lij­ke verantwoor­de­lijk­heid op vlak van voeding en gezondheid”

Geen zaak zo bekend in Gent als het Pakhuis. Al 20 jaar is die in handen van ondernemer Dimitri De Cuyper, maar ook de chef en de zaalverantwoordelijke zijn al 20 jaar dezelfde. Dat zie je zelden in de horeca. “Het geheim? Wij zijn een topteam, en deze zaak is een beetje ons kind.” Het verhaal van een horecazaak die zelfs eigen dieren kweekt.

28 juni