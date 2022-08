Vier dagen Patersholfeesten, met op het nippertje opnieuw Oudburgfeesten: “Onze kassa was behoorlijk leeg”

GentNa de geslaagde wedergeboorte van de Gentse Feesten is het nu aan de Patersholfeesten om er na drie jaar stilte opnieuw een lap op te geven. Dat gebeurt komend weekend, en omdat volgende maandag een feestdag is, wordt er zelfs een dag extra aan de Patersholfeesten gebreid. Al was het bijna helemaal anders gelopen.

Opvallende trend: de populaire Patersholfeesten willen minder populair worden. Eigenlijk zijn de Patersholfeesten een lichtjes uit de hand gelopen buurtfeest, waar intussen half Gent op afkomt. De organisatie wil opnieuw meer aandacht voor de buren zelf. En dus wordt er op vrijdag gestart met een ‘stille’ avond, voor de buren, om bij te praten. De muziek op het Kaatsspelplein start de rest van het weekend ook pas na de middag, en niet meer in de voormiddag. En de populaire rommelmarkt verhuist van zondag naar maandag. Dat kan, want maandag 15 augustus is een officiële feestdag. Op zaterdag is er een feeststoet op het Kaatsspelplein, gevolgd door een groot volksbal. Op zondag staat onder meer The Left Hand Band op het podium. The Original Patershol Ragtimers sluiten het feest daar zondagavond af.

WC-madam

Eigenlijk zijn de Patersholfeesten alleen het podium op het Kaatsspelplein, en een kleiner podium aan de Viersprong. Al de rest zijn de ‘Oudburgfeesten’. En die konden ei zo na niet doorgaan. “We hebben 2,5 jaar geen lidgeld geïnd met de dekenij", zeggen Maaike van Maaike Kleedt en Simon van Simon Says. “Onze kassa was dus behoorlijk leeg. Daarbij kwam nog dat ook heel wat sponsors hebben afgehaakt na corona. We hebben subsidies gevraagd aan het stadsbestuur voor onze feesten, maar kregen die niet. Gelukkig kwam Puur Gent wel met geld over de brug. Anders konden we onze feesten niet organiseren. Voor het plaatsen van een podium aan 't Sluizeken, de artiesten daar, de techniek, de security en zelfs de WC-madam, daar is allemaal budget voor nodig.”

Toch Oudburgfeesten dus, van aan het Huis van Alijn tot aan het Sluizeken, en zij starten wel al op vrijdag met muziek. Zo staat onder meer Froze er op het podium (vrijdag), Iskander en Tiger Horse op zaterdag, Yakon op zondag en Ireene Sax op maandag. Er zijn ook optredens op de binnenkoer van het Huis van Alijn. En voor het eerst zijn ook de Patersholfeesten ‘herbruikbaar’. “Dat wordt nog niet zo simpel", zeggen Maaike en Simon. “Er was geen budget voor eigen bekers, en de zaken hier werken me verschillende brouwers. We zullen proberen in clusters te werken, zodat de bekers niet overal terechtkomen. Maar wegwerpmateriaal mag niet meer, we zullen zien hoe het loopt.”

